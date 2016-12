Trevigiano, capolista non ottiene alcun voto ma... diventa comunque consigliere comunale

Una strana elezione, al limite del paradossale, ha avuto luogo a Portobuffolè, in provincia di Treviso. Simone Bottega, capolista di Forza Nuova alle elezioni amministrative, non ha ottenuto un solo voto e non è nemmeno residente nel comune in cui si è candidato come consigliere: nonostante ciò, è riuscito comunque a farsi eleggere.