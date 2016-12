Trento, sindacati protestano contro la Boschi e le riforme

I sindacati di base di Trento sono scesi in piazza per manifestare contro la riforma costituzionale e contro il ministro Maria Elena Boschi, attesa al Festival dell'Economia in corso nel capoluogo di provincia. "La nostra Costituzione non si tocca", si legge su uno degli striscioni, mentre un cartello recita: "Sopra Banca Etruria Boschi campa sotto Banca Etruria il popolo crepa". I manifestanti sono circa 30.