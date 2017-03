Trattati Roma, Tajani: in Ue più diritti e libertà, meno burocrazia

"Insieme abbiamo lavorato per la libertà e per i diritti. La nostra vocazione allo scambio ha radici profonde". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, per le celebrazioni del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma e per la firma della Dichiarazione comune dei Paesi europei. Tajani ricorda risultati positivi della politica di coesione e gli errori: troppa burocrazia.