Trattati di Roma, Tusk: no a un'Europa a due velocità

"Oggi vogliamo rinnovare l'alleanza di nazioni libere che ebbe inizio 60 anni fa. Allora non si parlava di velocità plurime. Non dobbiamo perdere l'obiettivo di raggiungere l'Unità". Così il presidente del Consiglio europeo, Tusk, a Roma per le celebrazioni dei Trattati di Roma. "E' necessario che tutti rispettino i fondamenti della nostra unità" disegnati dai coraggiosi padri fondatori 60 anni fa, ha quindi aggiunto.