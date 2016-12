7 ottobre 2014 Tra Renzi e i sindacati la sfida è musicale: ironia con la Camusso a colpi di hit Lei cita "Un'ora sola ti vorrei", il premier risponde con Edoardo Bennato Tweet google 0 Invia ad un amico

17:56 - C'è stato spazio anche per l'ironia e per un siparietto "musicale" all'incontro tra il governo e i sindacati, al tavolo della sala Verde di Palazzo Chigi. Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan hanno infatti risposto per le rime alla battuta fatta da Susanna Camusso, che sui tempi dell'incontro aveva citato una famosa canzone: "Un'ora sola ti vorrei". Il ministro dell'Economia ha replicato con "Quattro minuti" (del rapper Mondo Marcio, anche se a qualcuno al tavolo è venuto il dubbio che volesse piuttosto riferirsi a "Cinque minuti e poi..." del cantante Maurizio). Il premier invece ha chiamato in causa Edoardo Bennato con "Una settimana un giorno": "Una settimana, un giorno solamente un'ora a volte vale una vita intera...". Bennato, ha scherzato Renzi, "a me piace da morire anche se adesso va a cantare per Grillo".