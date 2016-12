Tra relax in luoghi top secret e comizi in piazza: ecco l'estate dei nostri politici

Ma già il 18 agosto Mattarella sarà a Pieve Tesino in Trentino, per un evento dedicato a De Gasperi e il giorno successivo all'inaugurazione del Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Crocevia di vacanze e politica, come tutta la riviera romagnola: Matteo Salvini frequenta Milano Marittima, almeno fino a ferragosto, quando sarà a Ponte di Legno per la festa della Lega.



Ma il vero palcoscenico della politica di quest'estate sarà Ventotene. Qui Matteo Renzi incontrerà il 22 agosto Hollande e Merkel per un altro vertice sul futuro dell'europa e sempre qui, il 27, la Presidente della Camera Boldrini ospiterà i colleghi dei paesi fondatori dell'Europa, per un evento dedicato ad Altiero Spinelli.



Il Premier intanto si sta godendo un anticipo di vacanza a Rio con la famiglia per l'inaugurazione delle Olimpiadi. Poi ancora qualche giorno di riposo in località top secret. Massimo riserbo anche per le vacanze della futura mamma Giorgia Meloni, nel suo ultimo mese di gravidanza. Nessun impegno ufficiale, relax e palestra a Villa Certosa in Sardegna per Silvio Berlusconi, mentre Stefano Parisi passerà le vacanze nella sua casa nell'alto Lazio a preparare la convention di metà settembre.



Agosto tra la Costa Smeralda e la villa di Marina di Bibbona per Beppe Grillo, mentre sarà un'estate di grande attività per il 5 Stelle Alessandro Di Battista in partenza da Orbetello per un tour coast to cost in moto per sostenere il no al referendum costituzionale. Stakanovista anche la ministra per le riforme Maria Elena Boschi, impegnata a sua volta in un serrato tour per il sì, ma dopo la Festa dell'Unità di Pistoia di domenica, potrebbe concedersi qualche giorno di vacanza anche lei, al mare in Toscana.