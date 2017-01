Totonomine in Campidoglio: Colomban si chiama fuori, spunta il nome di Mazzillo

Dopo la bufera Marra e le dimissioni di Frongia e Romeo, in Campidoglio ora è battaglia sul nome del nuovo vicesindaco. E mentre quello che domenica sembrava favorito, l'assessore alle Partecipate Massimo Colomban, si chiama fuori dicendosi "non disponibile", ora spunta l'ipotesi di Andrea Mazzillo, assessore al Bilancio, ex dirigente Pd e fedelissimo ex capo dello staff del sindaco.

Colomban ha fatto sapere di non avere "il tempo e la disponibilità per assumere il ruolo di Vice-Sindaco in Roma Capitale". "Come imprenditore e tecnico - spiega - ho assunto il ruolo di 'assessore alla riorganizzazione delle Partecipate", e quindi "preferisco completare questo compito, prima di assumere altri impegni gravosi e/o politici".



Insieme al vicesindaco, il nuovo giro di nomine prevede anche la sostituzione dell'assessore all'Ambiente Paola Muraro, dimessasi perché indagata, e la scelta del nuovo capo del personale al posto dell'arrestato Raffaele Marra. Per l'assessorato il nome che si vocifera è quello di Pinuccia Montanari, che di assessorato all'Ambiente ha già fatto esperienza a Reggio Emilia e a Genova, mentre al Personale potrebbe essere scelta Gabriella Acerbi, dirigente del Campidoglio che nelle intercettazioni di Mafia Capitale risultava essere sgradita a Salvatore Buzzi.