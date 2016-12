Totò Cuffaro torna in libertà

16:37 - L'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro dopo aver scontato la condanna a sette anni per favoreggiamento aggravato alla mafia, torna libero. La sua scarcerazione dal carcere romano di Rebibbia è prevista per domenica. Cuffaro è stato in carcere 4 anni e 11 mesi. Ora che ha chiuso i conti con la giustizia, grazie all'indulto di un anno per i reati "non ostativi" e lo sconto di 45 giorni ogni sei mesi per buona condotta, torna libero.