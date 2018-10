Toti: "Resto in Forza Italia se c'è ancora, se me la trovate"

"Resto in Forza Italia, se c'è ancora, se me la trovate". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha risposto ai cronisti che gli hanno fatto domande in merito a retroscena di stampa secondo cui starebbe meditando di lasciare il partito di Silvio Berlusconi. Ma annuncerà questo oggi alla stampa estera?, gli è stato domandato. "No - ha risposto - non pensate nulla di drammatico".