Toti: Renzi pensi al Paese piuttosto che fare campagna elettorale

"Ho visto i dati sul cuneo fiscale e l'Italia sta molti punti sopra la media europea. Credo che nell'agenda del governo ci debbano essere cose più urgenti che non una campagna referendaria infinita". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a TgCom24. "Renzi faccia quello che vuole, è il premier e usa il suo tempo come vuole però oggi dobbiamo prendere provvedimenti di economia urgenti. Non vedo come sia utile una campagna di sei mesi".