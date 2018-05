Toti: "Lega sia chiara, questo deve essere governo di transizione"

"La narrazione di questo governo deve essere chiara da parte della Lega. Si deve dire che è un governo di traghettamento, che nasce da uno stato di necessità, che servirà un nuovo voto e una nuova legge elettorale per poi ripartire con la coalizione di centrodestra". Lo dice in una intervista al "Corriere della Sera" il governatore della Liguria, Giovanni Toti, secondo cui "non si deve dare l'impressione che sia nato un nuovo asse politico".