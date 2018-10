Toti: "L'Italia dev'essere sovranista e dettare le regole all'Ue"

Nel suo intervento alla Scuola di formazione politica della Lega, Toti quindi specificato che "non esistono più davvero destra e sinistra" e ha spiegato che "non vorrei che il sovranismo si trasformasse in un populismo maturo ma difensivo", perché il sovranismo dovrebbe invece essere "orgoglioso".



Toti ha quindi parlato dello spread, dicendo che "mi disturba quando un mio collega di partito ora urla 'lo spread ci rovinerà', perché lo stesso spread che era un imbroglio quando ha mandato a casa Berlusconi adesso è diventato il grande alleato. Io a questo non ci sto". Toti però chiede al governo che "se dobbiamo fare debito in più, e dobbiamo farlo, usiamolo per investimenti e meno possibile per spesa corrente". Toti chiede anche, "per far tornare l'Italia competitiva", di fare "costi standard, perché secondo me fanno spendere meno al Paese di quanto renda la flat tax".



Infine, sul reddito di cittadinanza, dice che "a me non piace per nulla, ma se portasse a centri per l'impiego che funzionano come quelli tedeschi già ne rivaluterei il 30%. Vorrebbe dire che un pezzo lo abbiamo usato bene".