Toti: "Il centrodestra è un tridente pronto a guidare il Paese"

"Saranno i cittadini a scegliere il leader" - "Senza la discesa in campo di Berlusconi e il suo sdoganamento della destra oggi non saremmo neppure qui a parlare. Certo, oggi i rapporti di forza non sono più quelli di una volta. E credo che saranno i cittadini a scegliere il leader", prosegue Toti, escludendo la possibilità di larghe intese con il centrosinistra.



Il governatore della Liguria Toti spiega inoltre che il centrodestra è d'accordo sulla necessità di riformare la giustizia, che "negli ultimi vent'anni ha pesato troppo nella vita politica, dall'estromissione di Berlusconi dal Senato all'ultimo episodio che riguarda la Lega". Quanto alla legge Mancino sulle discriminazioni razziali e a quella Fiano contro la propaganda nazi-fascista, "non le avrei fatte, ma non credo che rappresentino il nostro primo problema".



"Abolire la legge Fornero e lavorare sulla scuola" - Tra gli interventi del prossimo governo, per l'esponente di Forza Italia "la legge Fornero merita di essere abolita. Sulla scuola c'è un enorme lavoro da fare, dando più fondi e poteri alle Regioni ed evitando la migrazione degli insegnanti da un capo all'altro del Paese. Il Jobs Act va senz'altro rivisto". In merito al decreto vaccini, "non ci piaceva perché costringe invece che convincere. Ma vaccinare è giusto. Non vedo il bisogno di metterci mano, se non magari per eliminare le sanzioni". In ambito Europeo "è giusto rivedere molti trattati. Ma la difesa comune è una priorità e un obbligo", conclude Toti.