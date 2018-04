Toti (Fi): noi appoggio esterno a governo Di Maio non lo daremo

"Noi l'appoggio esterno a un governo Di Maio non lo daremo. E neppure la Lega entrerà in un governo Di Maio". Lo ha detto Giovanni Toti (Forza Italia), a Rai Radio1. "La premiership - ha aggiunto il governatore della Liguria - non va al M5S. Con il 37% non possiamo accettare di andare a fare i valletti a Palazzo Chigi".