Toti: "Chi in Forza Italia parla di complotto anti Meloni farnetica"

"Per come sono andate le cose - dice ancora Toti -, e credo di conoscerle avendo partecipato agli eventi dei giorni convulsi in cui fu scelto il candidato di Roma, una parte del nostro partito riteneva che Marchini potesse rappresentare una figura coerente con le aspettative del nostro elettorato. Evidentemente non era così, ma l'errore di valutazione non deve essere scambiato per inconfessabili quanto inesistenti piani oscuri".



"Verrebbe facile oggi, a chi come me era fieramente contrario a quella scelta e alla rottura della coalizione - prosegue Toti - dire che avevamo ragione. In questa storia nessuno è esente da colpe e responsabilità, trasversali a tutti i partiti dell'alleanza. Inviterei tutti gli amici ad analizzare le ragioni che hanno portato Forza Italia ad un risultato decisamente deludente nella Capitale, invece di recriminare, o peggio , fantasticare su dietrologie inesistenti", conclude Toti che ha affidato la sua riflessione alla propria pagina di Facebook.



Mussolini: "Mia missione era impedire ballottaggio a Meloni" - "La mia missione, per volere di Berlusconi, era un'altra. Impedire l'accesso della Meloni al ballottaggio. E siccome siamo riusciti a tenerla fuori sono contenta anche se le elezioni, per Forza Italia e per Marchini dovevano andare meglio". Questo quello che ha detto in un'intervista al "Messaggero" Alessandra Mussolini, capolista Fi per il Campidoglio.



La Russa: "Spero che la Mussolini sia solo una bugiarda..." - "Spero proprio che Alessandra Mussolini sia solo bugiarda. Altrimenti la tristezza di vedere una Mussolini ridotta a killer su richiesta sarebbe immensa come tremendo sarebbe il giudizio su chi avrebbe lavorato non per battere la sinistra ma solo per non far vincere la Meloni capo di un partito alleato e leale". E' quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Ignazio La Russa prima, però, di sapere dell'intervento di Toti.



Meloni: "Una Mussolini che si vanta di una badogliata..." - "Fa un certo effetto vedere una #Mussolini vantarsi di una badogliata". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni in un tweet riferendosi all'intervista di Alessandra Mussolini.