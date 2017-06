Novità in arrivo per la giunta pentastellata del Comune di Torino. Nelle prossime ore l'assessora Stefania Giannuzzi dovrebbe cedere le deleghe all'Ambiente all'attuale capogruppo M5S Alberto Unia. Secondo indiscrezioni, la sindaca Chiara Appendino sarebbe pronta ad annunciare l'avvicendamento già domenica o al più tardi lunedì.

Nonostante alcune testate giornalistiche colleghino il cambio all'assessorato agli avvenimenti di piazza San Carlo, secondo fonti della Giunta, il fatto non avrebbe nulla a che fare con l'incidente avvenuto durante la finale di Champions, ma servirebbe a rendere ulteriormente incisiva l'azione della giunta in un settore, quello dell'Ambiente appunto, considerato strategico per la città dalla sindaca Appendino e dalla maggioranza Cinque Stelle. Spetterà poi al gruppo consiliare M5S indicare il nuovo capogruppo che dovrebbe sostituire Unia.



Intanto da Twitter la Giannuzzi ha pubblicato un lapidario "sipario" postando il video di una canzone di Edith Piaf dal titolo decisamente evocativo, "Non, Je ne regrette rien", ossia non rimpiango nulla.