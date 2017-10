Torino, si dimette il capo di gabinetto del sindaco Appendino

In mattinata, Giordana era stato ascoltato per oltre tre ore dai magistrati della Procura di Torino nell'ambito di un'altra inchiesta, relativa al bilancio del comune di Torino, per cui è indagato insieme al sindaco Appendino e all'assessore Sergio Rolando per concorso in falso in atto pubblico. L'inchiesta riguarda il mancato inserimento nel bilancio di un debito del comune verso la societò Ream. Giordana ha spiegato che l'iniziativa è stata regolare, in base a una norma entrata in vigore nel 2015, perché con Ream c'era ancora un "tavolo aperto", come dimostrano gli incontri avuti con la società fra il settembre e il novembre del 2016. Ai pm è stata consegnata anche della documentazione.



Appendino: "Accetto le dimissioni, sono dispiaciuta" - "Accetto le dimissioni di Paolo Giordana, sono umanamente dispiaciuta per la persona, lo ringrazio di aver messo al primo posto l'interesse della cità". E' la reazione del sindaco Appendino, alla decisione comunicata dal capo di gabinetto al termine dell'interrogatorio dai pm.