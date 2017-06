"L'Appendino deve chiedere scusa alla città ed ammettere che sono stati commessi errori gravi, in modo tale da evitarli la prossima volta": così Piero Fassino a Tgcom24, su quanto accaduto in piazza San Carlo durante la finale di Champions League. L'ex sindaco di Torino ha poi aggiunto: "Quando ci sono oltre 1527 feriti un sindaco non può far finta di niente".