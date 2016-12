Torino, l'esordio del sindaco finisce in pronto soccorso: febbre alta e tosse fermano Chiara Appendino

Esordio con febbre alta e tosse per il neosindaco di Torino, Chiara Appendino , che venerdì mattina si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano. I sintomi influenzali si erano già manifestati dopo il ballottaggio: per precauzione i medici - gli stessi che l'hanno seguita durante la sua recente gravidanza - l'hanno sottoposta agli esami del sangue e alle lastre ai polmoni, che hanno escluso infezioni. Il referto parla di tracheo bronchite .

Il primo cittadino dovrà stare a riposo assoluto per almeno tre giorni. Sono stati quindi annullati tutti gli impegni previsti per la giornata di San Giovanni, patrono di Torino, tra cui la Messa in Duomo e lo spettacolo pirotecnico sulle rive del Po.



"Mia figlia non si è ancora ripresa dalla febbre, però l'ha passata a me. Sono tre giorni che prendo l'antibiotico e ho sempre 39 e mezzo di febbre. Con questa scusa, però, posso allontanare i giornalisti", ha scherzato. Dimessa dall'ospedale, la Appendino si è rifugiata a casa, accudita dai famigliari.