Torino, Fassino al neosindaco Chiara Appendino: "Spieghi ai No Tav che non può fermare opera"

"Città dinamica, non è Calcutta" - "All'Appendino consegno una Torino in piedi, dinamica e forte, non la Calcutta che lei ha descritto in campagna elettorale. Una città che in questi anni duri e difficili è stata governata", ha spiegato il sindaco uscente difendendo il lavoro fatto dalla sua amministrazione. "Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni, non ho lesinato energie al servizio di questa città - ha aggiunto -. Resterò in Consiglio comunale, farà la mia parte e darò il mio contributo".



"Tanta strada per saper fare sindaco" - "Credo che il sindaco Appendino dovrà darsi un programma, cambiando quello con cui ha vinto le elezioni, perché non era un programma di governo ma di opposizione. Con i no si fa opposizione e non si governa una città". "L'impressione è che ci sia tanta strada da fare per essere capaci di fare il sindaco - ha aggiunto -. Io continuerò ad avere la mia cultura di governo, loro se la devono fare".



"Serve cultura anche su nomine" - "In tema di meritocrazia ci sono passi da fare in tema di cultura istituzionale. Vorrei sapere se Profumo non ha i titoli di merito per ricoprire quell'incarico o se invece bisognerebbe cambiarlo solo perché è stato nominato da Fassino", ha spiegato l'esponente Pd commentando la polemica sollevata da Chiara Appendino sulle nomine ai vertici di Compagnia San Paolo. "Se quella nomina non fosse stata fatta, il Comune avrebbe perso la possibilità di avere un suo rappresentante".