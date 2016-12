Torino, Appendino: "Mai più città divisa. Giunta in diretta su Fb"

"Voglio rivolgermi anche a chi non mi ha votato: Torino è una città divisa in due, ce n'è una parte che si sente sola. Non vogliamo più che sia così". A dirlo è il neoeletto sindaco del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. La quale ha annunciato che presenterà gli ultimi assessori "nei prossimi giorni" e che "la giunta si riunirà almeno una volta al mese in diretta Facebook".