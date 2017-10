Torino, Appendino dopo 3 ore di interrogatorio: "Ho chiarito tutto"

"Ho chiarito quello che c'era da chiarire. E' stata una chiacchierata corretta in cui ho esposto i fatti alla luce di come abbiamo lavorato al bilancio. Sono serena". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, lasciando dopo oltre tre ore di interrogatorio il Palazzo di Giustizia. "Non entro nel merito perché c'è una indagine in corso - ha aggiunto -. Abbiamo agito nell'interesse dei torinesi e ho piena fiducia nella magistratura".