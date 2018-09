Toninelli: obbligheremo testate a pubblicare nomi dei finanziatori

Il governo introdurrà l'obbligo di legge di pubblicare sui giornali i nomi di chi li finanzia. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "I finanziatori dovranno essere indicati in bella vista sulle testate. Così sarà ancora più chiaro perché pubblicano scemenze e non i nomi e i volti di chi si è arricchito cannibalizzando la cosa pubblica", ha aggiunto replicando alla polemica per la foto in cui appare sorridente da Vespa.