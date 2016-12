Tlc, Agcom:via a piano fibra ottica

12:04 - "Proseguire celermente con la digitalizzazione della Pubblica amministrazione", considerare le reti in fibra ottica "esigenza prioritaria" con un piano strategico e "il ruolo dei privati anche in forme di joint venture" per gli investimenti. Così l'Antitrust e l'Agcom a conclusione dell'indagine sulla banda larga. La realizzazione delle reti "è essenziale per realizzare gli obiettivi dell'Agenda Digitale Ue e per fornire una spinta alla crescita".