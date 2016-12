Tfr in legge Stabilità, Poletti: possibile Sanità, Delrio rassicura: niente tagli

18:19 - L'operazione Tfr in busta paga sarà molto probabilmente inserita nella legge di Stabilità, che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri mercoledì alle 15. La previsione è del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. E, a proposito dei dubbi su come la Ue valuterà la nostra manovra, il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan dichiara: "Sono fiducioso: usiamo la flessibilità nelle regole e abbiamo un dialogo aperto con la Commissione".

"Il limite del 3% sarà rispettato, staremo sotto e andremo avanti con il consolidamento strutturale - continua il titolare dell'Economia -. Quello che conta è che continuiamo ad avere il target del pareggio, c'è solo un ritardo dovuto al fatto che ad aprile, quando abbiamo preso gli impegni, la previsione di crescita era l'1,1% più alta di oggi per il 2015, il contesto si è altamente deteriorato".



Il Tfr verso la Manovra - La proposta del Tfr in busta paga, che ha creato non poche polemiche, potrebbe quindi finire nella Manovra. Oltre a Poletti, anche Graziano Delrio conferma: "Vorrei evitare cortocircuiti in merito. Il governo ci sta concretamente lavorando. In queste ore la proposta si sta facendo strada, anche recependo la riforma allo studio all'interno della legge di stabilità", scrive su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio.



"Niente tagli alla Sanità" - Delrio parla anche di Sanità: "La spending review sulle Regioni si aggira intorno ai 4 miliardi di euro come tagli di sistema ma il budget attuale della Sanità non verrà toccato - rassicura il sottosegretario - Anzi, si può ragionare su eventuali incrementi".



Scuola, la Giannini chiede un miliardo in più - Anche la Scuola sogna qualche soldo in più. E lo fa per voce del ministro competente, Stefania Giannini: "Ho chiesto un miliardo di risorse aggiuntive nella legge di Stabilità", spiega il titolare del dicastero nel corso di un'audizione in Commissione cultura della Camera. "Un miliardo di risorse fresche, che non sono le risorse strutturali per la scuola che invece riguardano il funzionamento fisiologico", precisa la Giannini, che ha definito la cifra "epocale a mia memoria".



In Manovra anche revisione della Tasi - Non solo Tfr, Sanità e scuola. La Manovra conterrà anche la revisione della Tasi. "Il Jobs Act sarà incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, nella quale ci dovrà essere la revisione della normativa inerente la tassazione immobiliare comunale", si legge nella risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento al Def.



Poletti contro Cgil: "Manovra non è recessiva" - "Il giudizio della Cgil sulla manovra, dal mio punto di vista, non è condivisibile. Definirla recessiva ci pare non reale". Poletti risponde così a chi gli chiede di commentare le dichiarazioni della segretaria del sindacato, Susanna Camusso, a margine della conferenza stampa sulla Garanzia giovani. Per Poletti, infatti, si tratta di una legge di Stabilità "espansiva", visto che "mette risorse per far ripartire l'economia italiana".