16:25 - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, boccia l'ipotesi del premier Renzi di inserire parte del Tfr in busta paga. "E' come 'La corazzata Potemkin' di Fantozzi, una cagata pazzesca, una fregatura per lavoratori e imprenditori, con l'unico scopo di incrementare il gettito fiscale e strappare un giorno in più al tracollo del sistema", scrive Grillo sul suo blog.