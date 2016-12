Tfr, Damiano (Pd):"Sarà battaglia"

19:08 - "Mettendo il Tfr in busta paga sterminiamo l'autofinanziamento delle Pmi, facciamo crollare la previdenza complementare e togliamo sei miliardi di euro all'Inps". E' quanto afferma Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro del secondo governo Prodi e deputato del Pd. "L'articolo 18 non costa al Governo e il Tfr è dei lavoratori: faremo battaglia, probabilmente non la vinciamo", aggiunge intervenendo alla Festa dell'Idv a Sansepolcro (Arezzo).