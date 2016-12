Terrorismo,Colle: non ci piegheremo

"Gli assassini vogliono piegarci facendoci rinunciare ai valori di solidarietà e al nostro umanesimo. Noi non ci piegheremo". Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella letto in occasione della manifestazione "Not in My Name", organizzata a Roma dalle comunità islamiche per condannare il terrorismo jihadista. "La prospettiva della guerra di civiltà non ci appartiene e va respinta con forza dall'Europa", ha aggiunto.