Terrorismo,Colle: cercare verità

"Trovo di grande interesse la proposta di un memoriale di tutte le vittime del terrorismo in Italia. Ricordare significa anche non rassegnarsi mai nella ricerca della verità". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata per le vittime del terrorismo. "La distanza temporale con quei tragici avvenimenti non deve attenuare il ricordo e la gratitudine per chi ha perso la vita", ha aggiunto.