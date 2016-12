"Ddl Sicurezza dopo le vancanze estive" - "Chiederò al presidente del Consiglio che il ddl sulla sicurezza nelle città sia tra i primi provvedimenti di legge da assumere al ritorno dalle ferie estive", ha poi spiegato il titolare del dicastero a proposito del disegno di legge.



Dati del Viminale: 85 estremisti arrestati - Dal primo gennaio 2015 sono 85 gli estremisti arrestati per terrorismo di matrice religiosa e 109 le espulsioni per motivi di sicurezza delle quali 9 riguardano gli Imam. Sono i dati contenuti nel rapporto annuale del ministero dell'Interno. 110 i foreign fighter monitorati, dei quali 32 morti e 17 rientrati in Europa. Sono 406.338 i contenuti web controllati e 527 oscurati dalla polizia. 164.160 le persone controllate, 35022 i veicoli, 349 le motonavi.



"Non partono barconi da Sirte" - Alfano ha poi smentito le notizie per cui da Sirte, la città dell'Isis liberata dalle forze libiche, sarebbero partiti "barconi verso Roma". "C'è stata la smentita su quanto pubblicato dai giornali in questi giorni, ma già prima ero in grado di dirvi che non c'erano riscontri su quanto era stato scritto: Sirte non è il porto dal quale partono i migranti con i barconi per il Mediterraneo", ha evidenziato.



I ringraziamenti al Corpo forestale - Collegandosi con la sala operativa del Niab (Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi), Alfano ha espresso la "grande stima del governo nei confronti del Corpo forestale. Grazie per lealtà dimostrata in questo periodo di transizione che porterà la polizia ambientale a diventare tra le più specializzate in Europa". "Abbiamo registrato il 25% in meno di incendi rispetto all'anno scorso e il 13% in meno in cinque anni. In questo momento la situazione è sicura" - ha poi commentato la dottoressa Piccoli del Niab.