14:20 - "L'Italia è parte di quel fronte comune che contrasta il terrorismo. Non c'è una minaccia specifica ma un livello di allerta molto alto ed è stata elevata la vigilanza sugli obiettivi sensibili". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. "Siamo in prima linea perché daremo aerei e addestratori. Non possiamo rilassarci - ha ricordato - anche se non partecipiamo ad azioni immediate".