Terrorismo, Alfano al Senato (deserto): "Dal gennaio del 2015 espulsi 102 soggetti tra cui 8 imam"

"Sono 102, tra cui 8 imam, i soggetti evidenziati per radicalizzazione o sostegno ideologico alla jihad ed espulsi" dall'Italia dal primo gennaio del 2015 a oggi. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano , nel corso del question time in un Senato deserto . "Bisogna separare chi prega da chi spara - ha aggiunto Alfano -. Non si può escludere il rischio zero, ma la nostra attività è finalizzata a comprimere il rischio ".

Mercoledì rimpatriati due marocchini - Durante l'intervento, Alfano ha reso noto che nella giornata di mercoledì due marocchini sono stati rimpatriati per motivi di sicurezza. Si tratta di un giovane di 25 anni, indagato per aver scaraventato pochi giorni fa un crocefisso del '700 a terra nella chiesa di San Geremia a Venezia, e di un uomo di 67 anni che aveva fatto irruzione in una chiesa a Cles, in Trentino, urlando parole di avversione per la religione cattolica.



Si parla di terrorismo ma l'Aula è vuota - Mentre il ministro dell'Interno parlava di terrorismo e annunciava i dati su espulsioni e rimpatri, in Aula si contavano solo 21 senatori.