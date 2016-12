Terremoto, Ue: "Stiamo monitorando l'impatto, pronti ad aiutare"

"Stiamo monitorando attentamente l'impatto del nuovo terremoto in Italia e siamo in contatto con la Protezione civile italiana. L'Unione europea è pronta ad aiutare". Lo ha annunciato il commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianidis. Intanto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha confermato l'assenza di vittime e di dispersi in seguito alle forti scosse registrate oggi.