Terremoto, Renzi: soldi ci sono, evitare che la gente ci mangi sopra

"Il problema non sono i soldi: ci sono, bisogna spenderli bene ed evitare che la gente ci mangi sopra, che siano fatti interventi a capocchia". Così il premier Matteo Renzi sulla ricostruzione dopo il terremoto che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia. In merito ai presunti due miliardi l'anno da destinare alla prevenzione sismica, il presidente del Consiglio si è limitato a dire: "Non ho parlato di cifre, non inizierò a farlo adesso".