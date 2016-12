Terremoto, Renzi: prime 20 casette ad Amatrice entro Natale

"Le prime casette di Amatrice sono in realizzazione da oggi, le prime 20 saranno pronte prima di Natale". Lo annuncia il premier Matteo Renzi in diretta social da Palazzo Chigi. "Domani sarò nelle Marche. E' bello - aggiunge - che queste casette che saranno il nucleo abitativo dei prossimi mesi, se non forse anni, sono in via di realizzazione".