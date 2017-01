Terremoto, Pirozzi contro Di Maio: "Basta a speculazioni politiche"

"Io sono preoccupato", perché "pure qui c'è un certo mondo che fa speculazioni politiche". Lo ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "Ce l'ho con chi venne qui. Faccio nome e cognome: il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, perché si sta facendo un tour nelle località di mare dove sono alloggiate le persone negli alberghi per, dice, recepire le istanze dei cittadini per farle mettere nel decreto. Ma non prendiamoci in giro".