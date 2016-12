Terremoto, Mibact: "Per l'arte servono fondi e persone in più"

"Servono fondi e persone in più per risanare l'arte ferita dal terremoto". Lo ha detto il segretario generale del Mibact, Antonia Pasqua Recchia, aggiungendo: "La scossa di domenica ha azzerato quasi tutte le messe in sicurezza. Ricostruiremo tutto". Le prossime operazioni saranno "la verifica dei danni, il recupero dei beni mobili, la messa in sicurezza dei beni immobili e la protezione delle macerie che per noi sono beni culturali", ha precisato.