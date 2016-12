Terremoto, Errani: "Sabato decreto per la ricostruzione immediata"

Il commissario per il post-sisma Vasco Errani conferma che sabato l'esecutivo darà il via libera al decreto per le zone terremotate: "Per le imprese, ma anche per le abitazioni con danni importanti o lievi, bisogna agire con interventi immediati attraverso delle perizie accelerate e con un progetto che prevede una ricostruzione immediata, un progetto che il governo approverà domani". "Ricostruiremo in trasparenza e legalità", ha garantito.