Terremoto, Boldrini: "La gente chiede di non essere lasciata sola"

"Tutte noi istituzioni continuiamo ad essere presenti nei luoghi del terremoto, siamo tutti impegnati a fare la nostra parte. Le persone si aspettano di vederci qui, ci chiedono 'non lasciateci soli, venite'. Queste non sono passerelle". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a Castelsantangelo sul Nera per il pranzo di Santo Stefano insieme alle popolazioni terremotate. "Abbiamo il dovere di essere qui", ha aggiunto.