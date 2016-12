Terra dei Fuochi, Renzi promette: "Entro tre anni libereremo la Campania dalle ecoballe"

Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 1 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 2 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 3 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 4 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 5 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 6 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 7 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 8 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 9 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 10 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 11 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 12 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 13 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 14 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 15 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 16 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 17 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 18 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 19 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 20 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 21 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 22 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 23 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 24 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 25 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 26 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 27 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 28 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano 29 di 29 Ansa Ansa Renzi nella Terra dei Fuochi visita il sito delle ecoballe di Giugliano leggi dopo slideshow ingrandisci

"Via le ecoballe dalla Terra dei Fuochi. Via la camorra da gestione rifiuti - ha anche scritto su Twitter -. Finalmente si fa sul serio #lavoltabuona". "A Taverna del Re - ha raccontato il presidente del Consiglio - c'è un impianto grande come 200 campi di calcio. Abbiamo visto le gru in azione per la rimozione delle ecoballe. Manteniamo l'impegno di liberare la zona dalle ecoballe che da anni sono lì. Stiamo liberando il territorio da quelle schifezze".



Renzi ha quindi sottolineato che la politica italiana e campana ha il dovere di "prendersi le proprie responsabilità affinché questo territorio torni a respirare". E ha detto che occorre lavorare affinché "tante imprese vengano a investire qui credendo nel futuro", parlando davanti a una platea di dipendenti e familiari della multinazionale americana, che nel Casertano ha uno degli stabilimenti più grandi per l'imbottigliamento della bibita più famosa al mondo.



"Aprire a chi porta lavoro" - Il premier ha poi aggiunto: "C'è una grande necessità di aprire il nostro territorio a imprese che portano posti di lavoro". E ha sottolineato che "è fondamentale farlo", ma serve "un clima favorevole". "C'è bisogno - ha spiegato - di agevolare gli investimenti". E, facendo riferimento all'emergenza ambientale del territorio a ridosso delle province di Napoli e Caserta, "che è stato spiagato e non piegato", ha dichiarato che "bisogna investire in sostenibilità".



"L'Italia è a un bivio: le riforme sono solo il primo tempo" - Parlando agli stabilimenti Getra (industria leader in Italia ed Europa nella costruzione di trasformatori elettrici di grande potenza), Renzi ha poi detto: "L'Italia è a un bivio. O sceglie la strada dell'innovazione o non starà nella parte dei vincenti, e io voglio che torni a essere nella parte dei vincenti. Le riforme sono solo il primo tempo. Se fai le riforme in Italia hai possibilità di recuperare all'estero e se recuperi credibilità puoi dare segnali di fiducia all'economia".