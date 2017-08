Tensione nel governo, Minniti diserta il Consiglio dei ministri: "O mi tutelate o lascio"

Mattarella: "Grande apprezzamento per il lavoro di Minniti" - E' toccato prima al Colle dare la propria solidarietà a Minniti facendo trapelare il "grande apprezzamento del presidente della Repubblica per l'impegno spiegato in queste settimane dal ministro Minniti, particolarmente riguardo al governo del fenomeno migratorio".



Palazzo Chigi: "Risultati su fronte immigrazione grazie al lavoro del Viminale" - Poco dopo è la volta di Paolo Gentiloni, che affida a fonti di Palazzo Chigi il compito di far sapere che "grazie alla azione e al lavoro, in particolare del Viminale, i risultati sul fronte del contrasto del traffico di esseri umani dalla Libia e del fenomeno migratorio comincino ad arrivare. Frutto dell'impegno di tutto il governo e delle strutture che stanno dando attuazione al codice di condotta per le Ong, voluto dal ministro Minniti, assieme alla cooperazione con la Libia e al contributo della guardia costiera libica".



Minniti: "O mi tutelate o lascio" - Stando a quanto emerso Minniti lunedì avrebbe scritto una lettera a Gentiloni per dire che si sarebbe dimesso se non ci fosse stata una presa di posizione forte a sostegno delle scelte sulle politiche migratorie. "O mi tutelate o lascio. Se la linea politica non è più condivisa, il mio compito è finito", sarebbe stato il concetto base, dopo le polemiche sulla gestione dei migranti seguite alla stipula del Codice di condotta per le Ong.



Delrio: "Non sono contrario al Codice di condotta, ma prima vengono le vite umane e il diritto internazionale" - Sul pomo della discordia torna il ministro Delrio, che, in un'intervista rilasciata a "La Repubblica", spiega: "Non sono contro il codice Minniti, ma se bisogna salvare vite serve la nave più vicina". Secondo Delrio il codice di autoregolamentazione per le navi delle Ong che soccorrono i migranti va bene - spiega al quotidiano -, ma vengono prima le regole del diritto internazionale che impongono il soccorso in mare, anche se a effettuarlo sono imbarcazioni di organizzazioni che non hanno sottoscritto l'accordo con il governo.