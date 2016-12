Telefonata Silvio Berlusconi-Matteo Renzi: "Patto del Nazareno regge"

20:09 - Lunga telefonata tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il premier ha assicurato il presidente di Forza Italia di voler andare avanti con le riforme rispettando il patto del Nazareno, che sarà al centro di un nuovo incontro tra i due leader. "L'intesa procede senza intoppi", ha dunque ribadito Berlusconi incontrando i coordinatori regionali Fi.

I due leader hanno dunque concordato di vedersi al più presto per andare avanti sulle riforme. Il presidente di Forza Italia ha fatto capire che il partito non ha intenzione di rallentare i provvedimenti ma avrebbe spiegato di dover discutere anche con i suoi per eventuali modifiche agli accordi.



L'intenzione di Berlusconi, spiegano da Fi, è quella di ricevere assicurazioni sull'approvazione delle riforme per evitare di andare a votare.