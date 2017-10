Tavolo rilancio Roma, Calenda: "Se Raggi non risponde, salta tutto"

Il tavolo sul rilancio economico di Roma potrebbe essere "sconvocato". L'avvertimento arriva dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che spiega: "Ho chiamato tre giorni fa il sindaco, non mi ha risposto. Capisco che è impegnata su altre cose, ma delle due l'una: se entro lunedì non ho ancora una conferma della data per l'incontro, io sconvoco il tavolo. Parlare di Roma senza il sindaco mi pare naif. Che devo fare, mandare un telegramma?".