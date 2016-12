"Quelle risorse andrebbero investite meglio", aggiunge la Appendino, precisando che quella sulla Tav "non è una posizione ideologica". La mozione è arrivata dopo il no al Consiglio comunale aperto sulla Tav proposto dagli stessi pentastellati. "Sarebbe stata l'occasione - spiega il capogruppo M5S Alberto Unia - per ascoltare tutte le ragioni, del sì e del no, e confrontarsi per dare un'informazione corretta e consentire ai cittadini di farsi una propria idea a prescindere dalle ideologie e appartenenze politiche. Ma Pd, Forza Italia, Lista Civica per Torino e Lista Morano - prosegue - non hanno votato e siccome per convocare un Consiglio aperto ci vogliono i 2/3 dei voti non sarà possibile farlo e informare i cittadini".



"Con questo atto vogliamo costruire un ponte tra Torino e la Val Susa che dice no alla Tav", spiega la consigliera Viviana Ferrero mentre la collega Maura Paoli evidenzia come "la mozione non solo spiega le ragioni tecniche del no ma rivendica i principi della democrazia". La consigliera ha poi ringraziato il Movimento No Tav "per la tenacia con cui in questi 20 anni ha portato avanti con le parole le ragioni della lotta nonostante gli espropri, i gas, le manganellate, gli arresti, il terrorismo mediatico. La lotta si fa con le parole e la violenza non è mai la risposta, da qualunque parte arrivi".



L'Osservatorio: "Noi andiamo avanti" - Dopo la dura presa di posizione dell'amministrazione, dall'Osservatorio fanno sapere che si va avanti. "L'Osservatorio sulla Torino-Lione è un tavolo di confronto, uscendone la Città di Torino perde una opportunità", commenta il presidente Paolo Foietta, commissario di govern. "Spiace questo annuncio unilatera senza aver avviato quel confronto con tesi diverse da quelle da loro espresse come concordato nell'unico incontro con la sindaca Appendino. Noi continueremo anche senza Torino".