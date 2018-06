Tav, Toninelli: "Ridiscuteremo integralmente il progetto"

Il governo esaminerà in tempi brevi le grandi opere, Tav in primis, per individuare "quelle necessarie per i cittadini". Lo ha detto al question time alla Camera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, precisando che "ci impegnamo a ridiscutere integralmente il progetto Alta velocità nell'applicazione dell'accordo Italia-Francia" dal momento che "non c'è stato il previsto incremento del traffico merci, presupposto fondamentale dell'opera".