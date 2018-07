Tav, Toninelli: "Non hanno fondamento i timori di effetti negativi"

"Non vi è alcuna ragione per cui l'Italia, a prescindere dall'esito dell'analogo lavoro svolto in Francia, non ridiscuta integralmente il progetto della Tav Torino-Lione". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, spiegando che l'operazione rispetta "il programma dell'attuale maggioranza" e assicurando che non hanno fondamento "i timori di possibili effetti negativi che potrebbero derivare da tale programma".