Tav, Di Maio: "Se M5s andrà al governo, la bloccheremo"

"Se andremo al governo bloccheremo la Tav in Val Susa, è nel nostro programma da sempre". Lo ha detto il deputato del M5s Luigi Di Maio, aggiungendo: "Potremmo ancora tollerare di spendere i miliardi in Val Susa quando ci sono i mezzi pubblici che non funzionano e decine di altri interventi utili da fare per la mobilità?", ha domandato provocatoriamente il vicepresidente della Camera.