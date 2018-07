Tav, commissario Foietta a Tgcom24: "Toninelli mi riceva"

Il commissario straordinario del governo per la Tav Torino-Lione, Paolo Foietta, polemizza con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Ormai - ha detto a Tgcom24 - sono alla seconda lettera e mi auguro che il ministro trovi il tempo per ricevermi e per ricevere il metro cubo di materiale che sto preparando. Non ho mai avuto nessuna risposta, neanche dal suo staff o dalla sua segreteria, ma resto fiducioso".