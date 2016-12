Tasse,Renzi:nel 2017 ridurremo Ires

"Nel 2017 ci sarà la riduzione dell'Ires e già in questa legge di stabilità indicheremo il livello dei tagli". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Matteo Renzi nel question time alla Camera, anticipando che l'obiettivo è "arrivare a un livello inferiore a Germania, Francia e Spagna". Poi, sugli 80 euro, ha spiegato: "Stiamo studiando con il ministro Padoan una misura perché non risultino come un sussidio, ma come una riduzione fiscale".