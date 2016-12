Tasse casa, emendamento per scongiurare l'aumento Imu-Tasi

19:49 - Stop all'aumento delle tasse sulla casa (Imu-Tasi) anche nel 2015. Un emendamento del governo alla legge di Stabilità prevede infatti la proroga al prossimo anno delle misure della manovra dello scorso anno.

L'esecutivo ha pronti "oltre 60 emendamenti alla manovra perché non avendo a disposizione i 'segnalati' ci siamo cautelati e fatti carico di una serie di problemi generali e quando incontreremo le proposte parlamentari sulle stesse materie faremo un passo indietro": lo ha spiegato il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta. Tra questi, c'è anche quello per il blocco del canone Rai alla quota, e non oltre, del 2014.



Novità per i giochi - Con due emendamenti il governo dispone l'anticipazione al 2015, della gara del lotto e lo stop all'aumento del Preu con la contestuale riduzione dell'aggio. Le entrate stimate sono nel primo caso 350 milioni il primo anno (circa750 in 4 anni) e 380 nel secondo, per un totale in 2015 di 730 milioni.



Novità anche per la scuola - Spese per l'edilizia scolastica fuori dal patto di stabilità per province e città metropolitane. Lo prevede un emendamento del governo che stanzia per questo obiettivo 100 milioni in due anni. Inoltre, in un altro provvedimento, sono in arrivo 130 milioni per il personale addetto alle pulizie delle scuole.



Un miliardo alle Regioni - Un emendamento del governo alla manovra prevede poi un miliardo alle Regioni per l'allentamento del Patto di stabilità. Il testo, depositato in commissione, conferma anche per il 2015 "il patto verticale incentivato". La copertura arriva attraverso fondi del ministero di Economia e finanza.



Election day per amministrative-regionali - Inoltre arriva l'election day per le elezioni amministrative e regionali del prossimo anno. "Per il 2015 - spiega la relazione tecnica - sarebbe possibile accorpare in un turno elettorale unico le elezioni locali e quelle dei sei consigli regionali da rinnovare".



Un mld in 2 anni per lotta all'epatite C - Sarà in totale di un miliardo in due anni il fondo per la cura dell'epatite C con il nuovo superfarmaco. Come prevede un emendamento del governo alla legge di Stabilità, 100 milioni nel 2015 arrivano dallo Stato, mentre 900 milioni (400 nel 2015 e 500 nel 2016) dalle risorse vincolate a obiettivi specifici del Fondo sanitario.



Iva per pellet sale da 10 a 22% - Sale dal 10 al 22% l'Iva applicata sul pellet di legno, il combustibile ricavato da segatura. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra. L'incremento, si legge nella relazione tecnica, comporta maggiori entrate per 96 milioni all'anno. L'Italia risulta, tra l'altro, essere il più importante mercato del pellet a livello europeo.



Rifinanziato il fondo emergenze contro il maltempo - Un emendamento del governo alla manovra prevede poi un rifinanziamento da 56 milioni di euro per il 2014 del fondo emergenze nazionali contro il maltempo.



Arrivano 64 mln per le supplenze brevi - Arrivano 64 milioni di euro per il 2014 per "fare fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente e Ata". L'emendamento del governo introduce inoltre un monitoraggio trimestrale da parte del ministero dell'Istruzione in raccordo con l'Economia.



Debiti P.a., no all'aumento delle accise - Le maggiori entrate Iva relative ai pagamenti dei debiti della P.a si fermano a quota 240 milioni nel 2014 contro i 650 milioni previsti ma l'aumento delle accise non scatterà. E' quanto si legge in un emendamento del governo alla legge di Stabilità, che neutralizza la clausola di salvaguardia.



Dal 2019 stop per i veicoli euro 0 - Stop alla circolazione per i veicoli 'euro 0' a partire dal 2019. Lo prevede un emendamento del governo alla legge di Stabilità, depositato in commissione Bilancio del Senato.